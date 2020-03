Opnieuw vier rusthuisbewoners overleden: uitbraak corona maakt al acht dodelijke slachtoffers in woonzorgcentrum Sint-Jozef Joris Vergauwen

31 maart 2020

20u52 0 Sint-Gillis-Waas De corona-uitbraak in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels heeft nu al acht dodelijke slachtoffers gemaakt. De voorbije dagen zijn nog vier rusthuisbewoners die waren opgenomen in het AZ Nikolaas overleden.

In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels werd tien dagen geleden, tijdens het weekend, een coronabesmetting vastgesteld. Eén bewoner van het woonzorgcentrum overleed dat weekend. In de week die volgde, lieten nog drie bewoners het leven in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. De voorbije dagen zijn nog vier bewoners bezweken aan de gevolgen van het virus. Een erg zware tol voor het rusthuis: in totaal zijn nu acht bewoners gestorven aan COVID-19.

Op dit moment zijn er geen bewoners meer in het ziekenhuis opgenomen, maar bij een 25-tal bejaarden zijn er wel nog symptomen. Het woonzorgcentrum blijft de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid strikt toepassen.