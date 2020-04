Opnieuw bewoner van woonzorgcentrum Sint-Jozef verleden: virus maakt er nu al negen dodelijke slachtoffers Joris Vergauwen

01 april 2020

18u09 0 Sint-Gillis-Waas De corona-uitbraak in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels heeft nu al negen dodelijke slachtoffers gemaakt. Dinsdagnacht is in het AZ Nikolaas nog een bewoner overleden.

Een negende bewoner van rusthuis Sint-Jozef in Sint-Pauwels is overleden aan het coronavirus, in de nacht van dinsdag op woensdag. De bejaarde stierf in het AZ Nikolaas. Op dit moment liggen er geen bewoners meer in het ziekenhuis, maar de situatie in Sint-Jozef blijft gespannen. Er zijn immers nog 23 bewoners met een mogelijke besmetting. Zij vertonen symptomen van COVID-19 en zijn ziek. Over de situatie bij het zorgpersoneel van het woonzorgcentrum is er geen duidelijkheid.