Ontbrekend stuk fietspad op Dries N403 komt er Kristof Pieters

26 augustus 2019

18u10 1 Sint-Pauwels Het Vlaams gewest heeft een budget van 15.000 euro vrijgemaakt voor een ontbrekend stuk fietspad op de Dries in Sint-Pauwels. Fietsers maken nu gebruik van een onverharde strook tussen het grasplein en de rijbaan.

Op de N403 aan de Dries in het centrum van Sint-Pauwels is er momenteel geen fietspad. Fietsers moeten er ofwel op de weg tussen het drukke verkeer of rond de Dries rijden. De meesten rijden echter op een stuk onverhard zand tussen het gras en de rijbaan. Ze moeten dan wel goed opletten voor de paaltjes die er staan.

Aan die gevaarlijke situatie komt volgens Vlaams Parlementslid en fractieleider in de gemeenteraad Koen Daniëls (N-VA) binnenkort verandering in. “Er werd door het gemeentebestuur steeds beweerd dat er op die plek geen fietspad mocht komen omdat het stenen bushok beschermd zou zijn door onroerend erfgoed. Ik heb bevoegd minister Bourgeois daarover bevraagd en die heeft eerder duidelijk laten weten dat het bushok geen enkele erfgoedwaarde heeft en dus mag afgebroken worden. Op basis daarvan ben ik dan ook bij de minister van Mobiliteit Ben Weyts blijven aandringen om een fietspad op die plaats te realiseren”, licht Daniëls toe.

De plannen zijn ondertussen klaar en het budget van 15.000 is voorzien. Het fietspad zal aangelegd worden in een waterdoorlatende verharding zodat de aanwezige bomen kunnen blijven staan. “Het is enkel nog wachten op de sloop van het stenen bushok door de gemeente en het voorzien van een nieuwe schuilplaats, waarna de aanleg van het fietspad eindelijk kan beginnen”, zegt Daniëls. De vraag die hij hierover indiende, was de dag na zijn eedaflegging. “Er zijn dus wel degelijk parlementsleden die direct in actie schieten”, lacht hij.