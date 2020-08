Onderzoek arbeidsongeval palletbedrijf: veiligheidshek rond robotarm was weggenomen voor herstelling Kristof Pieters

21 augustus 2020

19u56 0 Sint-Gillis-Waas Er zijn iets meer details bekend geraakt rond het arbeidsongeval met een 26-jarige man dinsdagavond bij het palletbedrijf Van Gaeveren. De arbeider raakte levensgevaarlijk gewond toen hij werd gegrepen door een robotarm van een volautomatische machine die paletten maakt.

Uit het voorlopig verslag van de arbeidsauditeur blijkt dat een veiligheidshek rond de robotarm was weggenomen omdat er eerstdaags herstellingen aan de machine uitgevoerd moesten worden. “Hierdoor was ook de veiligheidssensor onderbroken die ervoor zorgt dat de machine automatisch wordt stop gezet”, zegt arbeidsauditeur Jan Vermeir. “Het slachtoffer, een jongeman van Afghaanse origine, werd door de robotarm gegrepen en geplet. Het is echter een raadsel waarom hij zich binnen de omheining rond de robot heeft begeven. Het is namelijk een zone waar in normale omstandigheden nooit iemand moet zijn. Nog niet alle vragen zijn dus beantwoord maar ik vrees dat alleen het slachtoffer zelf voor sommige antwoorden kan zorgen. Wilde hij iets oprapen? Niemand in het bedrijf begrijpt wat hij daar ging doen.”

De verzegeling van de productiehal zal wel worden opgeheven zodra de nodige veiligheidsmaatregelen genomen zijn en het veiligheidshek is teruggeplaatst. Het slachtoffer verkeert intussen nog altijd in kritieke toestand nadat hij ter plaatse gereanimeerd moest worden.