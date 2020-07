Nog hele weg af te leggen voor heraanleg N403 Joris Vergauwen

08 juli 2020

19u44 0 Sint-Gillis-Waas Voor de heraanleg van de N403 in Sint-Pauwels zullen in 2021 en 2022 de nodige onteigeningen gebeuren.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) vroeg aan Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) een stand van zaken voor de heraanleg van de N403 op het grondgebied van Sint-Pauwels. Tot nu toe stond 2022 vooropgesteld als start van de werken, maar dat lijkt niet meer realistisch. “We willen het voorlopig onteigeningsbesluit dit jaar afronden, om in 2021 en 2022 de verwervingen in der minne uit te voeren. Tegelijk kan dan de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden voorbereid in 2021 en worden ingediend in 2022. De werken zullen aanbesteed worden zodra de onteigeningen hun einde naderen”, aldus de minister.

Er zijn 68 onteigeningen nodig voor de heraanleg van de N403. “Ik ben blij dat er verder wordt gewerkt om de heraanleg van de N403 op het grondgebied van Sint-Pauwels te realiseren. Ik zal het dossier van nabij blijven opvolgen en de minister blijven bevragen”, reageert Koen Daniëls.