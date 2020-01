Nieuwe uitbaters voor bistro De Route: Aleksandras en Kristina nemen horecazaak vanaf februari in handen Joris Vergauwen

30 januari 2020

23u17 0 Sint-Gillis-Waas Aleksandras Skiba en zijn partner Kristina Tuchto zijn de nieuwe uitbaters van bistro De Route.

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas ging eind vorig jaar op zoek naar nieuwe uitbaters voor bistro De Route, nadat in onderling overleg beslist was om de samenwerking met de vorige uitbater te beëindigen op 31 december 2019.

Tot 15 januari konden kandidaten een voorstel indienen. Het schepencollege heeft nu Aleksandras Skiba en Kristina Tuchto aangesteld als de nieuwe concessiehouders van bistro De Route. “Zowel hun visie als plan van aanpak worden hoog ingeschat. In 2010 kwam het koppel vanuit Litouwen naar ons land. Intussen zijn ze hier goed geïntegreerd. Aleksandras heeft veel ervaring als chef-kok. Partner Kristina is een bekend gezicht in onze gemeente. Zij werkte eerder in een lokale groentewinkel. Zij kijken alvast uit naar de start van hun avontuur”, meldt het gemeentebestuur.

De horecazaak van gemeenschapscentrum De Route opent midden februari opnieuw de deuren. De concessie loopt tot 31 januari 2023.