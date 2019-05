Nieuwe speeltuin voor kinderen én honden in Bagoniewijk Kristof Pieters

24 mei 2019

13u05 0 Sint-Gillis-Waas De kinderen van de Bagoniewijk in Sint-Pauwels krijgen een nieuw speeltoestel. Bovendien zal de speelzone de eerste rookvrije van de gemeente worden. Daarnaast komt er een hondenspeelweide.

Recent werd in de speeltuin van Bagoniewijk al een nieuwe pingpongtafel geplaatst en werden er paaltjes gezet zodat auto’s niet meer in de graskant kunnen parkeren. Eind juni komt er een nieuw klimtoestel bij. “Dit gebeurde in overleg met de buurtbewoners”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Het speeltoestel sluit meer aan bij de gemiddelde leeftijd van de kinderen die er wonen.”

De nieuwe toestellen in de Bagoniewijk zijn goed voor een investering van 4.500 euro. Het speelplein zal ook de eerste rookvrije speelzone in de gemeente worden. “Net omdat ze kindvriendelijke plaatsen zijn, kunnen speeltuinen een sterke voorbeeldrol vervullen”, legt De Rudder uit. “Volwassenen en rokers die op deze plaatsen komen, kunnen kinderen het goede voorbeeld geven door er niet te roken.”

Naast de speeltuin en het voetbalpleintje ontwikkelt de gemeente er ook nog een grote hondenspeelweide. “Daar kunnen honden los rondlopen en ravotten”, zegt Tom Ruts, schepen bevoegd voor Dierenwelzijn. “Het is ook een mooie ontmoetingsplaats voor mensen die hun hond uitlaten: het bevordert sociale contacten en het is een uitgelezen kans om een huisdier voldoende beweging te geven. Daarom krijgt de hondenspeelweide ook zitelementen en betonnen spelelementen voor de hond.”

De hondenspeelweide is er niet alleen voor de bewoners van de Bagoniewijk, maar ook voor andere bezoekers vanuit de hele gemeente. In Sint-Gillis-Waas zelf is er ook een hondenspeelweide op de Houtvoortsite.