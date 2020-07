Nieuwe fietsverbinding tussen Reepstraat en Kattestraat langs golfterrein en brouwerij Kristof Pieters

16 juli 2020

15u12 3 Sint-Gillis-Waas Er is sinds donderdag een nieuwe fietsverbinding beschikbaar tussen de Reepstraat en de Kattestraat in Sint-Gillis-Waas. Het parcours loopt langs het terrein van Wase Golf en brouwerij The Musketeers.

De 650 meter lange fietsverbinding was een voorwaarde in de vergunning voor de aanleg van het golfterrein. “Het is een meerwaarde voor de bezoekers van de brouwerij The Musketeers en Wase Golf maar ook voor andere fietsers is het een mooi en veilig alternatief om de doorsteek te maken tussen de Reepstraat en Kattestraat”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). Wase Golf geeft de grond in erfpacht en de aanleg gebeurde door DEME dat de aanpalende stortplaats en kleiput uitbaat. Op lange termijn zal hier het golfterrein verder uitgebreid worden. Op korte termijn zal Wase Golf aan de andere kant van de Kattestraat verder uitbreiden op de voormalige stortplaats van Interwaas. Het gaat om een terrein van maar liefst 10 hectare. “We mikken op 2025 omdat er nog heel wat procedures moeten doorlopen worden”, zegt Felix Van der Steichel van Wase Golf. “Het is de bedoeling om het fietspad dan door te trekken tot aan de fietssnelweg op de oude spoorzate.” Schrik voor rondvliegende golfballetjes moeten fietsers niet hebben. “Het fietspad loopt langs de rand van ons terrein en de afslag van alle holes is naar een andere kant gericht”, verzekert Van der Steichel.

De gemeente bekijkt zelf of het fietspad ook langs de andere kant van de Reepstraat kan doorgetrokken worden. Bij brouwerij The Musketeers zijn ze eveneens opgetogen. “Want dit opent natuurlijk heel wat perspectieven voor ons brouwerijcafé”, zegt Stefaan Soetemans. “Het fietspad loopt namelijk vlak langs het terras.”