Nieuwe concessiehouder gezocht voor bistro De Route Kristof Pieters

03 december 2019

18u09 11 Sint-Gillis-Waas De gemeente zoekt een nieuwe concessiehouder voor bistro De Route. Geïnteresseerde kandidaten moeten uiterlijk op 15 januari 2020 hun kandidatuur indienen. De concessie start op 1 februari.

In onderling overleg met de huidige uitbater is beslist om de uitbating te beëindigen op 31 december 2019. Daarom gaat de gemeente op zoek naar een nieuw concessiehouder. “De ideale uitbater van bistro De Route is iemand met ondernemingszin, een warm hart voor cultuur, sport en jeugd én vertrouwdheid met het verenigingsleven”, klinkt het.

Naast de uitbating van de bistro is de levering van dranken in de polyvalente zaal een onderdeel van de concessieovereenkomst. De nieuwe concessie gaat in op 1 februari 2020 en loopt tot 31 januari 2023.

Interesse: gebouwen@sint-gillis-waas.be of 03 727 17 00.