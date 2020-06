Nieuw schuilhuisje aan nieuw fietspad op Dries Joris Vergauwen

19 juni 2020

14u24 0 Sint-Gillis-Waas Op de Dries van Sint-Pauwels zijn het nieuwe fietspad en het nieuwe schuilhuisje met fietsenstalling in gebruik genomen.

Om het fietspad aan de Dries te kunnen doortrekken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als voorwaarde dat het oude schuilhuisje verdween. “Dit dossier kent al een hele geschiedenis. De Dries van Sint-Pauwels is een beschermd dorpsgezicht, wat ingrepen complex maakt”, aldus burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “De eerste aanvraag voor het fietspad langs de N403 dateert van een aantal jaren geleden. Het fietspad werd toen geweigerd door de toenmalige Vlaamse administratie Monumentenzorg. Door het oude schuilhuisje af te breken, kwam er wel een toelating om het zo noodzakelijke fietspad aan te leggen.”

Met het nieuwe fietspad is er ook een gloednieuw bushokje, of ‘schuilhuisje’, ingericht aan de Dries. Meteen investeerde de gemeente ook in een overdekte fietsenstalling. “We zijn blij dat alles nu gerealiseerd is. Het zijn mooie ingrepen die voor een veiligere omgeving zorgen aan de Dries”, stelt schepen van Mobiliteit Erik Rombaut (Groen). “Wat nu nog snel zal worden opgelost, is de slechte zichtbaarheid van het verkeerslicht. Ook de boog met het verkeerslicht boven de straat zal gauw worden geplaatst.”