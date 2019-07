Nieuw groendak voor gemeentelijke lagere school en bibliotheek JVS

10u58 0 Sint-Gillis-Waas In augustus gaat een aannemer van start met dakwerken aan de gemeentelijke lagere school GOM en de uitleenpost Meerdonk van de bibliotheek. De dakbedekking bevat asbesthoudende materialen. Er komt preventief een nieuw groendak in de plaats. De werken zouden eind november 2019 afgelopen zijn.

De dakbedekking van het gebouw waar zowel de gemeentelijke lagere school GOM als de bibliotheek zijn gevestigd, is aan vervanging toe. Het dak bestaat gedeeltelijk uit asbesthoudende materialen en wordt preventief verwijderd. De aannemer die de werken zal uitvoeren, is erkend voor het verwijderen van asbest. “Er worden verder nog heel wat preventieve maatregelen genomen, bijvoorbeeld het nat maken van de materialen, niet breken van de platen en speciale zakken voor het transport van de platen. De werfzone wordt vanaf begin augustus afgesloten. In augustus wordt het asbesthoudende dak van het volledige gebouw verwijderd. Zo is de overlast beperkt”, schetst burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).

Klassen verhuizen, bib sluit tijdelijk

In september wordt het dak van het blok met de klassen heropgebouwd. Hierdoor nemen de klassen van de GOM hun intrek in school De Wegwijzer, de tekenschool en de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf oktober zouden de klassen terug toegankelijk zijn. Spelen kan dan op de speelweide. Nadien volgt het dak van het sanitaire gedeelte, de refter, de bibliotheek en de fietsenstalling en berging. De uitleenpost van de bibliotheek zal tot aan het einde van de werken gesloten zijn.

“De werken nemen een hele tijd in beslag en zijn sterk afhankelijk van het weer. Als alles goed verloopt, zijn de werken eind november klaar. Als het weer tegenzit, zal de groenaanleg van het dak gebeuren in het voorjaar van 2020. Dit heeft geen invloed op de ingebruikname van het gebouw.”

