Niet alleen kinderopvang maar ook parochiezaal krijgt dieven over de vloer Kristof Pieters

19 november 2019

11u49 1 Sint-Pauwels Er is nog een nieuwe diefstal vastgesteld in de reeks inbraken van het voorbije weekend in Sint-Pauwels. Er werd ook ingebroken in parochiezaal Klapdorp. De daders brachten vernielingen aan en nuttigden enkele drankjes.

De inbraak gebeurde tussen zondagmiddag en maandagochtend. In dezelfde tijdspanne sloegen dieven ook toe bij de buitenschoolse kinderopvang op hetzelfde terrein. Daar werd een spelconsole gestolen. Het was trouwens al de tweede maal op een week tijd dat er werd ingebroken in de buitenschoolse kinderopvang. Ook de voetbalclub in de Vosdreef kreeg ongewenst bezoek.