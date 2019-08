Niet alleen hoofddoek maar ook ‘culturele kledij’ vanaf september toegelaten in gemeentescholen Kristof Pieters

28 augustus 2019

19u16 0 Sint-Gillis-Waas In de drie gemeentescholen van Sint-Gillis-Waas zijn vanaf 1 september niet alleen alle levensbeschouwelijke symbolen -zoals de hoofddoek- toegelaten, maar kan ook alle kledij eigen aan een bepaalde cultuur. Dat staat in de nieuwe onthaalbrochure en afsprakennota die werd opgemaakt. Oppositiepartij N-VA is hier niet over te spreken en pleit voor meer neutraliteit. Volgens de burgemeester maakt men problemen waar er geen zijn en kan de gemeente altijd ingrijpen.

“In plaats van neutraal onderwijs waarbij alle leerlingen gelijk zijn, kan men zich dus in alle gemeentescholen van Sint-Gillis-Waas op dergelijke manier kleden dat men zich duidelijk onderscheidt en zelfs afzet van andere leerlingen,” werpt fractieleider Koen Daniëls op. “De toevoeging van ‘bepaalde cultuur’ kan grote gevolgen hebben. Op leerlingen die met een verenband verwijzend naar hun Indiaanse roots naar school komen, is dus geen enkele opmerking door leerkrachten en directies mogelijk. Maar een jas met een grote Vlaamse Leeuwenvlag op is dus ook toegestaan. Opmerkelijk is echter wel dat een in diezelfde afsprakennota staat dat leerlingen zich niet mogen distantiëren ten opzichte van andere leerlingen. Dat is pure kafka. Aan de ene kant wil men neutraliteit en vermijden dat jongeren zich tegenover elkaar op basis van kledij distantiëren, afzonderen of samenklitten, maar tegelijk laten ze alle levensbeschouwelijke en culturele tekenen toe. Symbolen die net worden gedragen om zich te distantiëren van anderen.”

Problemen waar er geen zijn

De gemeente mag autonoom beslissen over het schoolreglement. In buurgemeente Stekene is bijvoorbeeld de hoofddoek niet toegestaan. N-VA stelt voor om alvast de zin over kledij te schrappen. Het gemeentebestuur wil echter niets wijzigen aan de afsprakennota. “We stellen alles in het werk om, zoals alle andere jaren, de start van het schooljaar vlot te laten verlopen”, reageert burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Levensbeschouwelijke tekenen en culturele tekens zijn dan ook nog steeds toegelaten, zolang ze het pedagogisch project niet belemmeren. Het reglement is op dat vlak duidelijk, van zodra deze tekenen misbruikt worden om zich te distantiëren van andere leerlingen, kan en zal ingegrepen worden. Omdat het mogelijk is om in te grijpen wanneer het nodig is, maakt men problemen waar er geen zijn. De recente uitspraak over het al dan niet toelaten van hoofddoeken heeft enkel betrekking op één secundaire school in Leuven, niet in Sint-Gillis-Waas.”