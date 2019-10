Natuurreservaat ‘Kreken van Saleghem’ verdubbelt in oppervlakte Kristof Pieters

02 oktober 2019

14u14 7 Sint-Gillis-Waas De Vlaamse overheid heeft het erkende natuurreservaat ‘Kreken van Saleghem’ uitgebreid met 11,2 hectare. De totale oppervlakte bedraagt nu 25,5 ha. Natuurpunt Waasland-Noord reageert tevreden want dankzij de erkenning komt er ook extra geld voor het beheer.

De ‘Kreken van Saleghem’ bevinden zich tussen de Groenendijk en de Sint-Jakobsstraat in Meerdonk en zijn een restant van de Tachtigjarige oorlog, eind 16de en begin 17de eeuw, toen een groot deel van het poldergebied voor een lange periode onder water werd gezet voor de verdediging van de stad Antwerpen. Vandaag zijn de kreken een bijzonder waardevolle biotoop in het uitgestrekte polderlandschap ten noorden van de E34. “Ze vormen een snoer van kleine en grote plassen, rietkragen, wilgenbosjes en moerassen”, zegt Jan Dhollander van Natuurpunt. “De kreken herbergen een rijke diversiteit aan vogels. We hebben hier wel vier soorten uilen maar ook de torenvalk, buizerd, havik en bruine kiekendief gedijen hier goed. De rietkragen zijn dan weer ideaal voor broedvogels zoals de fuut, de boomkruiper, de rietgors, de kleine karekiet, de blauwborst en de waterral. Ook de bunzing, de wezel en de kleine watersalamander hebben er hun stek.”

Mooiste plekken

Natuurpunt Waasland-Noord probeert in dit gebied al langer percelen te verwerven met het oog op natuurbehoud en natuurherstel. Zo kon in 2013 het Sint-Jakobsgat worden gekocht: een geul die 9,1 ha groot is en die zich onmiddellijk ten westen van de Zalegemdijk bevindt. “Het is één van de mooiste plekken in het krekenlandschap, begraasd door paarden en vrij toegankelijk voor wandelaars en natuurliefhebbers.”

De natuurvereniging vroeg enkele jaren geleden al een erkenning aan als officieel natuurgebied en dat is er nu bij Ministerieel Besluit ook gekomen. Het gaat om het Sint-Jakobsgat en een aantal andere, meer versnipperd gelegen percelen in het Meerdonkse krekengebied. “Het statuut van erkend natuurreservaat betekent ook dat we meer middelen zullen krijgen voor het beheer ervan”, legt Dhollander uit.

In één klap verdubbeld

De gemeente is ook blij met de uitbreiding van het areaal erkende en beschermde natuur op het grondgebied. “Het natuurreservaat ‘Kreken van Saleghem’ is nu in één klap verdubbeld tot een totale oppervlakte van 25,5 ha”, zegt schepen Herwin De Kind (Groen). “Het is een grote aanwinst voor onze gemeente en ook voor iedereen die ervan wil genieten want het is vrij toegankelijk.”