Nadia Le Jeune getuigt in boek én op de planken over afscheid nemen en rouwperiode na dood van haar man “Sterven is als verliefd worden, je weet pas waarover het gaat als het je overkomt” Kristof Pieters

05 juni 2019

16u58 0 Sint-Gillis-Waas Nadia Le Jeune mag zichzelf – helaas - ervaringsdeskundige noemen als het gaat over afscheid nemen. Ze verloor haar vader toen ze pas vier jaar oud was, haar moeder zes weken voor haar huwelijk en haar man vocht negen jaar lang een ongelijke strijd tegen leukemie. Haar emoties schreef ze neer en werden gebundeld in een boek. Daaruit distilleerde ze nu een monoloog. Zaterdag staat ze ermee in première op de planken.

“Mensen moeten geen schrik hebben dat de monoloog één lange klaagzang wordt”, benadrukt Nadia. “Het is een tragikomische voorstelling waarbij ik vooral het taboe rond sterven, afscheid nemen en rouw wil doorbreken.”

Nadia werd in 1972 voor de eerste maal met de dood geconfronteerd toen haar papa stierf. Ze was toen nog maar vier jaar. “In die tijd sprak men niet met een kind over de dood, je moest een kind daar niet mee belasten. Gelukkig is dit geëvolueerd. Kinderen kunnen soms beter dan volwassenen aanvoelen wat sterven is. Mijn drie kinderen en ik hebben op 10 juli 2013 bewust afscheid kunnen en mogen nemen van Sang, hun papa, mijn echtgenoot.”

“Laatste dag koester ik nog steeds”

In 2004 kreeg het gezin van Nadia en Sang het zware verdict te horen. “Bij Sang werd leukemie vastgesteld. Uiteraard stort je wereld dan in elkaar. We hadden drie kleine kinderen. Sang werkte op dat moment als financieel directeur, een cijfertjesmens. Hij vroeg dan ook meteen aan de dokters wat het slaagpercentage op herstel was. Dat bleek 75% te zijn. Twee keer is het goed gegaan maar de zware behandelingen hebben hun tol geëist. Na negen jaar was zijn lichaam op. Kanker laat aan de patiënt soms weinig keuze, je leven wordt erdoor bepaald. Maar kanker had geen controle over het sterven van mijn echtgenoot. Dat heeft hij namelijk zelf gepland, samen met een fantastisch medisch team, die ik tot op de dag van vandaag nog steeds heel dankbaar ben. De kinderen en ik hebben Sang daarin ten volle gesteund. De laatste dag van ons twee, als man en vrouw, was zo intens en zo intiem dat ik die dag nog steeds koester.”

Verdriet omarmen

Nadia schreef al haar ervaringen en emoties neer. “Na de dood van Sang heb ik alles herwerkt en gebundeld in het boek ‘Tot aan de hemel’ dat werd uitgegeven bij Vertelpunt. Ik ben intussen bezig aan een vervolg, over het leven na Sang.”

Nadia wil als ervaringsdeskundige haar verhaal zoveel mogelijk naar buiten brengen en staat nu ook met de monoloog ‘Liefde is een ongelukje’ op de planken. “Ik doe het zowel voor mezelf als om een publiek te bereiken. Afscheid nemen is iets heel persoonlijk. Het is voor iedereen anders maar ik adviseer wel altijd om de rouw en het verdriet te omarmen. Het is een periode waar je doorheen moet. Ik heb nog altijd verdriet maar de reddeloosheid is verdwenen. Rouwen doe je trouwens niet alleen om iemand die wegvalt maar kan ook zijn bij het verlies van een job of bij een scheiding. Er bestaat geen pilletje die zulke problemen oplost. Soms moet je een tijdje ongelukkig zijn om daarna te beseffen dat je eigen leven verder gaat en dat je best nog plezier mag beleven.”

Na boek nu ook monoloog

Dat plezier vindt Nadia nu in het schrijven en acteren. “Dat is ook wat noodgedwongen. Ik werk nu parttime als kleuterjuf. Ik mag slechts 10 uur per week werken omdat ik anders mijn weduwepensioen kwijtspeel. Ik ervaar dat als iets heel onrechtvaardig want mijn man heeft daar wel hard voor gewerkt en zonder dat inkomen zou ik het niet redden. Het is maar één van de vele voorbeelden van problemen waarmee mensen na een overlijden plots mee geconfronteerd worden. Met de vereniging Odos hebben we heel wat beleidsvoorstellen gedaan maar het is een moeilijke strijd. Met dit boek en de monoloog probeer ik ook mijn steentje bij te dragen om dit op de politieke agenda te krijgen.” Maar haar getuigenis gaat in de eerste plaats over haar eigen ervaringen met rouw en verdriet. “Sterven is immers als verliefd worden, je weet pas waarover het gaat als het je overkomt.”

Nadia brengt haar monoloog in première op zaterdag 8 juni om 20 uur in zaal Den Beneen aan de Dries in Sint-Pauwels. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Meer info en reservatie: sangchulm@hotmail.com. Ook het boek kan men via deze weg bestellen.