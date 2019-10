Na hevig verzet: meerderheid bewoners Bosstraat nu toch voorstander van knip Kristof Pieters

11 oktober 2019

22u30 0 Sint-Gillis-Waas Ondanks het hevige verzet bij de start is een ruime meerderheid van de bewoners uit de Bosstraat nu voorstander van de knip in de straat. Dat blijkt uit een bevraging van de gemeente in de buurt. Schepen van mobiliteit Tom Ruts (Groen) is blij dat de geesten gerijpt zijn: “Sommige ingrepen moet je even tijd geven”. De bewoners uit de aanpalende Doornstraat zijn de ingreep wel minder genegen.

De knip in de Bosstraat kent een bewogen voorgeschiedenis. Om een antwoord te bieden op de klachten over hardrijders kwam er in mei dit jaar een knip in de straat. Bewoners konden nog altijd hun huis met de auto bereiken, maar doorgaand verkeer was dan niet langer mogelijk. De reacties lieten niet lang op zich wachten. Er werd een petitie gehouden en enkele buren wilden zelfs naar de rechter stappen. Maar het kan verkeren. Nadat de knip naar het einde van de straat verplaatst werd, keerde de rust terug.

Via een uitgebreide bevraging in september konden inwoners van de Bosstraat en de Doornstraat hun mening kwijt over het mobiliteitsvraagstuk van de Bosstraat. “In totaal krijgen we 99 papieren of online enquèteformulieren binnen: 67 uit Doornstraat, 31 uit Bosstraat en 1 uit Sint-Niklaasstraat”, zegt schepen van mobiliteit Tom Ruts (Groen). “Ik ben blij dat zoveel inwoners de moeite namen om de bevraging in te vullen. Bijna 80 procent van de bewoners vulde de vragenlijst in.”

De resultaten zijn verrassend. Liefst 74 procent van de inwoners vindt de knip een meerwaarde en vindt het daarom geen probleem om even om te rijden. Wel blijkt duidelijk dat de opstelling op het einde van de straat de voorkeur geniet. “We hadden drie doelen voor ogen met deze toch wel drastische ingreep”, somt Ruts op. “Ten eerste moesten we het hardrijden tegengaan, ten tweede vermijden dat de bermen werden stuk gereden en tot slot moesten we de veiligheid van de fietsers verbeteren. Ik denk dat we op alle punten geslaagd zijn. De proefopstelling kende een bewogen start, ook al omdat de knip er nogal abrupt kwam. Wellicht kon de communicatie beter, maar soms moeten de geesten ook wat rijpen.”

Doornstraat kritischer

Het eindoordeel over de knip is in de Doornstraat strenger dan in de Bosstraat: 67% is tegen een knip, 30% vindt het een goede of aanvaardbare oplossing. “In de Doornstraat zien we enigszins andere resultaten, maar ook daar neemt het draagvlak voor een knip toe”, stelt Ruts vast. “Met name bij de bewoners rond het kruispunt met de Bosstraat valt op dat een ruime meerderheid positief staat tegenover deze oplossing.”

Alternatieve oplossingen

Via de bevraging onderzocht het gemeentebestuur ook andere scenario’s voor de Bosstraat. Slechts 1 op 3 wil opnieuw verkeer in beide richtingen. In de Doornstraat wil de helft van de inwoners (52 procent) de Bosstraat in beide richtingen kunnen inrijden.

Op de vraag of de gemeente budget moet vrijmaken om fiets- of voetpaden aan te leggen, is 48,5% pro in de Bosstraat. In de Doornstraat is voor dit scenario meer enthousiasme: 65,5% is voorstander.

Een fietsstraat met enkele richting voor het gemotoriseerd vervoer kent voor- en tegenstanders. In de Bosstraat is twee derde tegen. In de Doornstraat zijn dubbel zoveel voorstanders: 48% vindt een fietsstraat een goede oplossing.

Om doorgaand verkeer te ontmoedigen en de snelheid te verminderen, kunnen ook asverschuivingen en wegversmallingen een oplossing bieden. In de Bosstraat gaat 55% van de inwoners en 61% van de Doornstraat akkoord met deze stelling.

“Zoals bij elke bevraging zijn de meningen verdeeld en is er niet één zaligmakende oplossing waarin iedereen zich kan vinden”, concludeert Ruts. “We gaan nu alle elementen samenleggen daarna de knoop definitief doorhakken. Verkeersveiligheid staat daarbij voorop. In afwachting behouden we alleszins de knip op het einde van de straat.”