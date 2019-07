N-VA wil ook hondenspeelweide in Teerlingwijk in Meerdonk Kristof Pieters

03 juli 2019

18u11 0 Sint-Gillis-Waas Na de recente inrichting van een hondenspeelweide in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels vorige week en de reeds bestaande in de Houtvoortsite, telt de gemeente nu twee hondenlosloopzones. N-VA zal tijdens de volgende gemeenteraad een voorstel indienen voor het inrichten van een derde hondenspeelweide, nu in Meerdonk.

“We zijn altijd al voorstander geweest om in elke deelgemeente een hondenspeelweide te voorzien”, zegt gemeenteraadslid Nico De Wert (N-VA). “Een plaats waar honden eens los kunnen lopen is goed voor de dieren. Een afgesloten hondenspeelweide verhoogt ook het sociaal contact tussen de hondenbaasjes.”

De partij heeft ook al een geschikte locatie op het oog in Meerdonk: een braakliggend terrein in de Teerlingwijk. “Deze percelen zijn op dit moment eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonanker Waas die ze niet gebruikt. We stellen voor dat de gemeente de hondenspeelweide inricht en de huisvestingsmaatschappij deze gratis ter beschikking stelt tot wanneer ze deze toch zou ontwikkelen. Het is een win-win voor iedereen” vind De Wert. Fractievoorzitter Koen Daniëls sluit zich daarbij aan: “Nu is dat perceel aan de Boomgaardstraat totaal overwoekerd met onkruid. Bovendien hebben we tijdens de laatste zwerfvuilactie kunnen vaststellen dat er op deze percelen heel wat afval werd gedumpt. Door dit perceel in te richten als hondenspeelweide kun je én de woonomgeving verbeteren én zwerfvuil en overwoekering een halt toe roepen”.

Schepen van dierenwelzijn Tom Ruts (Groen) wil het voorstel bekijken. “In ons bestuursakkoord staat dat we in elke deelgemeente een hondenspeelweide willen inrichten. In de Bagoniewijk ligt sinds vorige week een grote hondenspeelwei die er is gekomen na een geslaagde samenwerking tussen het gemeentebestuur, Woonanker Waas en de vzw JOMI. Ik ben dan ook blij dat we in oppositiepartij N-VA een partner vinden om de beloftes uit het bestuursakkoord verder vorm te geven in andere deelgemeenten.”