N-VA wil meer regionale ondernemers aanspreken voor gemeentelijke opdrachten Kristof Pieters

24 september 2019

18u36 3 Sint-Gillis-Waas Gemeenteraadslid Marlene Moorthamers (N-VA) vraagt aan het gemeentebestuur om regionale bedrijven actiever te informeren over gemeentelijke opdrachten en openbare aanbestedingen en hen bij de intekening vanuit de gemeente ook te helpen.

“In de afgelopen maanden is het me opgevallen dat bij werkzaamheden voor de gemeente Sint-Gillis-Waas, het vaak zeer grote bedrijven zijn die van ver buiten onze regio komen”, zegt Moorthamers. “Bovendien stellen we vast dat er voor dergelijke projecten dikwijls ook maar één bedrijf intekent, waardoor je als gemeente geen keuze hebt, laat staan marge om te onderhandelen. Het feit dat het bedrijven van ver buiten onze regio betreft, heeft ook impact op de verplaatsingen die hiervoor moeten gebeuren, maar ook op de lokale werkgelegenheid.”

Inschrijven op openbare aanbestedingen is volgens Moorthamers echter vrij complex en lokale en regionale KMO’s beginnen er dikwijls niet aan. Ze stelt daarom voor om vanuit de gemeentediensten ondernemers actief te informeren over toekomstige openbare aanbestedingen en hen te ondersteunen bij het indienen van prijsoffertes. “Dat is zowel goed voor onze regionale bedrijven als de gemeentekas.”