N-VA teleurgesteld over ambitieloos veiligheidsbeleid: “Actuele veiligheids- en overlastproblemen ontbreken” Kristof Pieters

03 november 2019

09u54 0 Sint-Gillis-Waas N-VA Sint-Gillis-Waas vindt dat het gemeentebestuur te weinig ambitieus is geweest bij de opmaak van het nieuw Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) van de politiezone Waasland-Noord.

In dit plan, dat afgelopen donderdag werd voorgesteld, worden de doelstellingen en beleidsstrategieën vastgelegd van de politiezone voor de komende vijf jaar (2020-2025). Een cruciaal element om dit plan vorm te geven, is de input en visie van elke gemeente. Oppositiepartij N-VA stelt echter vast dat de veiligheidsvisie van het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas veel te weinig ambitieus is en er actuele veiligheids- en overlastproblemen ontbreken. “Veel inwoners klagen over de toegenomen snelheid van auto’s in hun straten en ook het aantal letselongevallen stijgt in onze gemeente”, zegt fractieleider Koen Daniëls. “Er gebeuren vandaag reeds snelheidscontroles maar er zijn er meer nodig, ook buiten de kantooruren. Uit de recente burgerbevraging blijkt ook de uitdrukkelijke vraag om op te treden tegen zwaar vervoer dat de borden negeert van 3,5 ton.”

Politieraadslid Nico De Wert vindt dat het gemeentebestuur teveel achter de feiten aanholt terwijl het aantal woninginbraken in Sint-Gillis-Waas als enige gemeente in de zone stijgt. “Op vlak van inbraakpreventie wil het gemeentebestuur de oprichting van Buurtinformatienetwerken (BIN’s) ondersteunen. Het is hen blijkbaar volledig ontgaan dat ondertussen elke deelgemeente reeds zijn eigen BIN heeft.”

Politieraadslid Marlene Moorthamers ziet nog hiaten zoals de drugsproblematiek en de aanpak van zwerfvuil en overlast. “In Sint-Gillis-Waas werden er vorig jaar amper 21 GAS-PV’s uitgeschreven.”

Volgens N-VA ontbreekt een veiligheidsvisie trouwens ook in het bestuursakkoord. “Een halve pagina tegenover anderhalve pagina die aan een thema als biodiversiteit gewijd wordt. Gelukkig zijn er een aantal thema’s door buurgemeenten of door de politie zelf wel opgenomen in het zonaal veiligheidsplan. In elk geval kunnen we de inzet van de politiemensen heel sterk appreciëren”, besluit Daniëls.