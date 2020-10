Muziek, dans en poëzie op 1 november op begraafplaats Joris Vergauwen

08 oktober 2020

13u33 0 Sint-Gillis-Waas Op 1 november is er ook op de begraafplaats van Sint-Gillis-Waas een ingetogen moment met muziek, dans en poëzie, net als op meer dan honderd begraafplaatsen in Vlaanderen op dat moment.

De oproep komt van de organisatie Reveil, die de Vlaamse rouwcultuur de 21e eeuw in wil loodsen. Op 1 november zullen er al op meer dan 100 begraafplaatsen in Vlaanderen ingetogen concerten plaatsvinden. Lokale muzikanten, dichters, dansers en vertellers brengen daarmee op die dag tussen 17 en 18 uur een melancholisch eerbetoon op begraafplaatsen over heel Vlaanderen. Toeschouwers worden uitgenodigd om een lichtje mee te brengen.

Sint-Gillis-Waas neemt voor de eerste keer deel. Dat gebeurt met muziek van Ina De Vos, dans van Danscenter Waasland en verhalen en poëzie van Nelle De Maeyer.

Deelnemen is gratis, maar registratie is verplicht. Dat kan via deze link.