Musketeers laten hun Troubadour Magma op whiskyvaten rijpen Kristof Pieters

04 september 2020

14u53 1 Sint-Gillis-Waas Brouwerij The Musketeers laat de 10de verjaardag van haar vlaggenschip Troubadour Magma niet zomaar voorbijgaan en heeft voor dit jubileum een wel erg speciale versie gebrouwen. De Troubadour Magma X Barrel Aged is een stevig bier van 10% dat gerijpt werd op originele eiken vaten van Ierse whisky.

De brouwerij staat in binnen- en buitenland bekend om zijn Troubadourbieren en de Troubadour Magma is zonder twijfel het vlaggenschip. Voor de tiende verjaardag kon men een aantal authentieke whiskyvaten op de kop tikken. “Het aroma van Troubadour Magma X verraadt al onmiddellijk dat deze op eiken vaten heeft gerijpt”, zegt Stefaan Soetemans van brouwerij The Musketeers. “De zeer heldere en warme kleur associeer je meteen met whisky en uiteraard ook de geur. We hebben deze keer dan ook de typische exotische citrusaroma’s weggelaten van de Troubadour Magma.”

Aangezien het aantal vaten zeer beperkt is, zal het jubileumbier enkel verkrijgbaar zijn in genummerde flessen van 75 cl. Snel zijn is dus de boodschap.