Motorrit van MTC Vlaanderen door polders van grensregio Kristof Pieters

09 augustus 2019

16u32 2 Sint-Gillis-Waas In De Klinge vindt dit weekend een motorrit plaats van MTC Vlaanderen. De Graafschapsrit verhuist van Snellegem naar De Klinge voor een rit van zo’n 300 km door de grensregio.

MTC Vlaanderen is een club met zetel te Aalst maar de leden, zo’n 150-tal, komen uit heel Vlaanderen. “Na een tiental jaar hebben we besloten om onze Graafschapsrit te verplaatsen van Snellegem naar De Klinge”, zegt secretaris Georges Drap. “Het gaat om een rit van zo’n 300 km door de provincies Zeeuws-, West- en Oost-Vlaanderen. Eén euro per inschrijving wordt geschonken aan ‘Motorrijders met een hart’. Deze steunt enkele kleinschalige organisaties zoals de Speel-o-theek en G-sportclub de caspers.”

De startplaats is café Boegy’s in de Sint-Gillisstraat 20 in De Klinge. Zaterdag kan men starten tussen 9 en 15 uur en zondag tussen 8.30 en 11 uur. Deelnemen kost 6 euro of 4 euro voor VMBB/BMB licentiehouders. Er zijn haltes in Nieuwvliet, Ruddervoorde, Nazareth en Erpe. Bekers en prijzen worden zondag uitgedeeld tussen 17.15 en 17.30 uur. Meer info: 053/21.60.44 - 0497/344.190 of www.mtc-vlaanderen.be