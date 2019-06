Moordverdachte beweert dat hij black-out had toen hij echtgenote neerstak: “Ik herinner mij achttal steken, géén 53" Jeroen Desmecht

17 juni 2019

15u25 5 Sint-Gillis-Waas “Ik kreeg een black-out. Ik herinner mij een achttal steken, meer niet”, dat verklaarde Sejad S. maandag voor het Gentse hof van assisen. Op het lichaam van het slachtoffer, zijn 24-jarige vrouw Fetahi Arijana, werden bij een uitwendige lijkschouwing 53 steekverwondingen aangetroffen. “U heeft met zo’n kracht gestoken, dat u nadien zelf naar het ziekenhuis moest.”

Wanneer de zaalwachter het 24-centimeter lange keukenmes bovenhaalt, wordt het S. even te veel. Met de eerste tranen achter de rug, gaat hij verder. Op de tweede dag van assisenproces kreeg de beschuldigde maandagvoormiddag een eerste keer het woord.

Geen eermoord

De feiten kaderden binnen de sfeer van intrafamiliaal geweld. Fetahi Arijana (24) had Sejad verlaten nadat hij haar had beschuldigd van diefstal. S. vertrok een week na de breuk, op zondag 10 juli 2016, met een keukenmes naar het ouderlijk huis van Fetahi Arijana in Waasmunster. Hij had de nacht doorgebracht met zijn vriendin én wou naar eigen zeggen zijn huwelijk redden. In Waasmunster aangekomen, trof hij haar broer aan. Die bracht hem op zijn beurt naar Arijana, waarna de twee in de auto stapten om te praten. Later die dag bracht hij haar om het leven in de buurt van Wichelen.

“Dit is geen eermoord. Ik wou haar alleen maar bang maken met dat mes”, klonk het. “Toen ik vroeg of ze seks had gehad met die man, wist ze meteen over wie ik sprak. Daarna ging ik door het lint. Had ik vijf minuten later aan hun deur gestaan, had er niemand thuis geweest én was dit allemaal niet gebeurd. Dan had ik gewoon naar huis gereden. Ik heb de feiten niet gepleegd in opdracht van mijn vader of een ander familielid. Het spijt me écht.”

50 messteken

Op het lichaam van Fetahi Arijana werden in totaal 53 steekverwondingen aangetroffen. S. zelf verklaarde maandag opnieuw dat hij zich niet meer dan acht ‘steken’ kan herinneren. “Ik kreeg een black-out en begon te steken”, aldus de beschuldigde.

“U heeft met zo’n kracht gestoken, dat u nadien zelf naar het ziekenhuis moest”, reageerde assisenvoorzitter Mathieu De Loof, die geen kritiek schuwde. “Als ik hier alles even op een rijtje zet, hoor ik dat jij alles mocht én zij niets. Jij dronk, ging vreemd en kampte met een gokverslaving. Zij moest thuisblijven om voor de kinderen te zorgen. Zij zou geld hebben gestolen, maar dat werd nooit bewezen. Ze zou vreemd zijn gegaan, maar ook dat werd nooit bewezen.”