Middenconsole gestolen uit geparkeerde auto Kristof Pieters

09 juli 2019

09u40 0 Sint-Gillis-Waas In Bareel in De Klinge werd maandagochtend een inbraak vastgesteld in een auto die geparkeerd stond op een oprit van een woning. Dieven sloegen een ruit in en gingen aan de haal met de middenconsole.

Er was ook een inbraakpoging in een garagebox in de Okkevoordestraat in Sint-Gillis-Waas. De omheiningsdraad rond de tuin werd doorgeknipt. De dieven zijn niet binnengeraakt.