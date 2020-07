Marc (55) verongelukt met gloednieuwe speedbike op weg naar werk: “Hij was altijd begaan met zijn veiligheid” Kristof Pieters

07 juli 2020

Bij PSA in de Waaslandhaven wordt aangeslagen gereageerd op de dood van Marc Buytaert (55) uit Sint-Gillis-Waas. De mecanicien kwam dinsdagochtend om het leven toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. De speed pedelec was een leasefiets van zijn werkgever die pas vorige week geleverd was. "We zitten nog met veel vragen over de precieze omstandigheden van zijn ongeval maar hij was niet onervaren op de weg", vertelt zijn familie. "Hij reed al jaren met de motor en was enorm begaan met zijn veiligheid."

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend iets voor 5 uur. Marc Buytaert was net thuis vertrokken in de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas om een vroege shift te gaan werken bij de containerterminal van PSA in de Waaslandhaven. Hij werkte er al 15 jaar als mecanicien. Het ongeval gebeurde in de Hogewatergangweg, de parallelweg van de E34, een paar honderd meter voor de verkeerswisselaar van de E34 in Vrasene waar hij langs achter gegrepen werd door een vrachtwagen. Het rijbewijs van de 22-jarige vrachtwagenchauffeur uit Sint-Niklaas werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Het is wel nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren op een kaarsrechte baan met een breed fietspad.

Nog veel vragen

Zoon Gianni is er zelf alleszins zeker van dat zijn vader niet op de rijbaan reed. “Hij zou dat nooit hebben gedaan op een baan waar de maximumsnelheid 70 km/uur bedraagt. We hebben ons zelf ook al het hoofd gebroken over wat er dan precies gebeurd kan zijn. Het evenwicht wat verloren door een plotse windvlaag? De vrachtwagen die te dicht tegen het fietspad reed? We zitten met nog enorm veel vragen waar we voorlopig geen antwoord op hebben.”

Gepassioneerd door werk

Bij PSA wordt aangeslagen gereageerd op het tragisch overlijden van Marc Buytaert. Zijn collega’s hebben niks dan lovende woorden. Hij was er graag gezien. “Hij werkte al 15 jaar bij PSA en was er opgeklommen tot meestergast bij de mecaniciens”, vertelt zoon Gianni. “Hij deed die job enorm graag. Hij was verantwoordelijk voor de grote havenkranen en werkte vaak meer dan 50 meter boven de grond. Het gebeurde soms dat hij 12 dagen aan één stuk elke dag ging werken omdat hij zich vrijwillig aanbood om diensten van collega’s over te nemen. Zo gepassioneerd was hij door zijn werk.”

Speedbike amper week oud

Het ongeval gebeurde met een speed pedelec die Marc amper een week eerder had gekregen van zijn werkgever. “Normaal reed hij met de motor en in de winter met de auto. Hij was echter ook een fervent mountainbiker en zag het helemaal zitten om met de fiets naar de haven te rijden. Hij had de speedbike uitgebreid getest en er aan gesleuteld. Hij moet er twee of drie keer mee naar het werk zijn gereden en dan gebeurt er zoiets….”

Volgens zijn familie droeg Marc Buytaert veiligheid hoog in het vaandel. “Hij hield zich altijd aan de snelheidslimieten, zowel met de motor als met de auto. Ook met de speedbike lette hij er op dat hij met alles in orde was en een helm droeg.”

Nog veel plannen

Marc Buytaert laat een vrouw en twee kinderen achter. Hun wereld stortte dinsdagochtend in elkaar toen rond kwart voor 7 plots de politie aanbelde. “We kunnen het nog altijd niet geloven dat hij er niet meer is. Papa was erg sociaal, bijzonder handig en stond altijd voor iedereen klaar. Hij zat nog boordevol plannen. Vorig jaar was hij begonnen aan gitaarlessen. Hij was verzot op heavy metal en wilde al lang zelf leren spelen. Er waren weinig dingen die hij niet kon. Nog maar pas had hij eigenhandig een blokhut gebouwd in de tuin. Reizen zat er door de coronacrisis niet in en dus was het plan om met de familie thuis van de zomer te genieten.” Een zomer die voor het getroffen gezin nu dus wel erg abrupt is geëindigd.