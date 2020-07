Marc (55) verongelukt met gloednieuwe speedbike op weg naar werk: “Hij droeg veiligheid steeds hoog in het vaandel”

Sint-Gillis-Waas

Bij PSA in de Waaslandhaven wordt aangeslagen gereageerd op de dood van Marc Buytaert (55) uit Sint-Gillis-Waas. De mecanicien kwam dinsdagochtend om het leven toen hij werd aangereden door een vrachtwagen . De speedpedelec was een leasefiets van zijn werkgever die pas vorige week geleverd was. “We zitten nog met veel vragen over de precieze omstandigheden van zijn ongeval, maar hij was niet onervaren op de weg”, vertelt zijn familie. “Hij reed al jaren met de motor en was enorm begaan met zijn veiligheid.”