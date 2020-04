Man probeert zijn ex-partner te wurgen na ruzie rond hoederecht kinderen, vrouw is kritiek Kristof Pieters

23 april 2020

15u44 14 Sint-Pauwels In het Herdershof in Sint-Pauwels heeft zich donderdag rond de middag een familiedrama afgespeeld. Een vrouw moest gereanimeerd worden nadat ze door haar ex-partner geslagen en gewurgd werd. De vrouw kwam haar twee kinderen ophalen en het kwam tot een hoogoplopende ruzie, vermoedelijk rond het hoederecht.

De feiten speelden zich af kort voor het middaguur. Buren van het Herdershof, een doodlopende straat in een residentiële verkaveling in Sint-Pauwels, werden opgeschrikt door geschreeuw en lawaai op straat. Korte tijd later arriveerden de hulpdiensten. Een vrouw werd ter plaatse gereanimeerd door een mugteam en in kritieke toestand afgevoerd. Volgens de eerste vaststellingen blijkt ze geslagen en gewurgd door haar ex-partner die er woonde.

Aanslepende ruzie

Volgens buren kwam de vrouw haar twee kinderen ophalen. Ze wisten dat het gewezen koppel sinds hun breuk op gespannen voet leefde. “Het ging om een ruzie die al een tijdje aansleepte. Er waren blijkbaar beschuldigingen van misbruik en dat in beide richtingen”, weet een buurvrouw. “Zelf hebben we er alleszins nooit iets van gemerkt. Zij had intussen een nieuwe relatie en woonde hier niet meer. Hij was nog altijd alleen. Als hij de kinderen had, zagen we hem regelmatig wel eens op straat lopen met hen. Hij toonde zich in onze buurt eigenlijk altijd een liefdevolle vader. We zijn dan ook enorm geschrokken dat er zich plots zo’n drama heeft afgespeeld.”

Sporenonderzoek

Omdat de vrouw in kritieke toestand werd afgevoerd naar het ziekenhuis, liet het parket een uitgebreid sporenonderzoek uitvoeren. De hele straat werd afgesloten omdat de ruzie zich ook deels op de oprit had afgespeeld. De man werd geboeid meegenomen en zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De twee kinderen waren op het moment van de feiten in de woning. Ze werden nadien opgevangen door familie. Het is nog niet duidelijk in hoeverre ze getuige waren van het drama.