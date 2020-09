Makelaar dagvaardt gemeente voor misleiding, burgemeester dient klacht in tegen makelaar voor laster en eerroof Joris Vergauwen

26 september 2020

Sint-Gillis-Waas Makelaar Chris Scheerders heeft de gemeente Sint-Gillis-Waas gedagvaard voor misleiding, onwettig handelen en inbreuken op de wetgeving op overheidsopdrachten bij de verkoop van het voormalige Sint-Helenaziekenhuis aan de Blokstraat. In een ander dispuut heeft burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) een klacht tegen hém ingediend wegens laster en eerroof voor uitlatingen op sociale media.

De gemeente zal zich moeten verantwoorden voor de rechtbank in Dendermonde voor mogelijke onregelmatigheden bij de verkoop van de Sint-Helenasite. Alles draait om de toegelaten bouwoppervlakte bij de toewijzing aan een projectontwikkelaar, die drie keer zo groot zou zijn als oorspronkelijk toegestaan. Makelaar Chris Scheerders was aanvankelijk ook kandidaat, maar haakte naar eigen zeggen net als andere kandidaten af door de initieel beperkte oppervlakte waarop zou kunnen worden gebouwd. “Tot bleek bij de toewijzing dat die oppervlakte dus drie keer zo groot was. Dit is duidelijk concurrentievervalsing”, stelt hij.

Het hele dispuut duurt nu al twee jaar, maar is nog lang niet ten einde. Chris Scheerders heeft de gemeente nu gedagvaard. “Voor misleiding, onwettig handelen bij de verkoop van een overheidsgebouw en inbreuken op de wetgeving op overheidsopdrachten. Als je de opzettelijke fouten bij deze procedure achter elkaar plaatst, kan je alleen concluderen dat het niet de belastingbetaler van Sint-Gillis-Waas is die hier voordeel uit haalt. Er ontbreekt liefst 1 miljoen euro in de gemeentekas, omdat er maar liefst 78 procent meer mag worden gebouwd dan toegelaten.” De rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde zal vermoedelijk in 2022 een uitspraak doen.

De ontwikkelaar, die iets meer dan 2 miljoen euro neertelde voor het complex, is volgens Scheerders ook niet meer bezig met de beloofde 46 zorgflats. “Er wordt nu een voorverkoop gehouden van urban lofts. Van zorgflats is al geen sprake meer.”

Laster en eerroof

Volgens burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) gaat dit om “een persoonlijke kruistocht van een inwoner tegen de gemeente”. De burgemeester heeft nu zelf ook stappen gezet, in een ander dispuut. Ze diende klacht in tegen Scheerders voor laster en eerroof. De makelaar had uitlatingen gedaan op sociale media over het aandeel van het schepencollege en de burgemeester bij onregelmatigheden bij de verkoop van een perceel bouwgrond naast TC De Zilveren Klomp in De Klinge in 2017.