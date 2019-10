Luc en Priske nemen afscheid van Beurre Noir en dat mag gevierd worden Kristof Pieters

13u10 1 Sint-Gillis-Waas Op 31 januari 2020 worden de bekende witte luikjes van het restaurant Beurre Noir voor de laatste keer dichtgetrokken. Luc Thyssen (59) en Priscilla ‘Priske’ Vermeulen (46) willen in schoonheid eindigen. “We kondigen ons afscheid nu al aan zodat iedereen nog eens de kans krijgt om langs te komen”, zegt Luc. “Ik ga met pensioen en dat mag met iedereen gevierd worden.”

Het afscheid van Luc en Priske komt voor veel mensen als een verrassing maar het bekende bistro-koppel was al een jaartje op het plan aan het broeden. “Ik word in juni 60 jaar en zal er dan een loopbaan van 45 jaar hebben opzitten”, legt Luc uit. “Ik sta nog altijd met veel passie in de keuken maar ik merk ook dat het soms wat meer moeite kost om zo’n lange dagen te kloppen. Bovendien wilden we altijd stoppen op een hoogtepunt.”

Luc nam het restaurant in de Kerkstraat 28 jaar geleden over. “Eerst als Jan Mathys, genoemd naar de bijnaam van mijn grootvader. Twaalf jaar geleden hebben we het concept veranderd en ook de naam. Ik serveer nog altijd Frans-Belgische keuken maar het verschil zit hem vooral in de liters room die ik minder verbruik”, lacht Luc.

De chef is een telg van de bekende bakkersfamilie uit Sint-Gillis-Waas en broer van acteur Peter Thyssen. Zijn andere broer Eric runt de intussen industriële bakkerij Thyssen in Kluizenhof. “Ik komt uit een familie van harde werkers en in de horeca is dat ook een vereiste. Ik heb het altijd enorm graag gedaan maar ben nu wel op een leeftijd gekomen dat ik wat meer tijd wil vrijmaken voor mijn gezin en familie. Verder wil ik mijn oude passies terug opnemen en ook nieuwe hobby’s proeven. Stilzitten zal me wellicht niet lukken. Als je al heel je leven op je benen staat, dan kweek je geen zitten gat”, knipoogt Luc. “Ik sluit dan ook niet uit dat ik nog iets zal ondernemen als bijverdienste maar dat zal dan wel geen nieuw avontuur in de horeca meer zijn. Ik kan trouwens ook niet verlangen dat Priske moet gaan leven als een oud koppel hé. Ze is nog jong en heeft nog veel in haar mars. Ze heeft 15 jaar lang mee aan mijn zijde gestaan om mijn droom te realiseren en nu gaan de rollen omgekeerd zijn.”

Het koppel gaat de komende weken en maanden eerst nog eens alles uit de kast halen. “Dat mag hier niet langzaam uitdoven”, benadrukt Luc. “We willen van het afscheid één groot feest maken. Daar staan we trouwens ook om bekend bij de klanten. Die komen niet alleen uit Sint-Gillis-Waas maar zelfs uit Gent en Antwerpen. Onze grote troef was altijd de familiale sfeer maar uiteraard ook de keuken. Omdat we al eens graag variëren, organiseren we regelmatig themaweken en dan richten we ons restaurant helemaal anders in. Een pop-up in onze eigen zaak dus! We hebben er al een Spaans, Baskisch en Catalaans restaurant van gemaakt maar het meest legendarisch zijn toch de Italiaanse weken.”

Die lopen momenteel en zijn door het succes al verlengd tot 27 oktober. “We doen deze Italiaanse weken voor het vijfde jaar op rij”, vult Priske aan. “Eerst dachten we dat de klanten niet zouden volgen maar zelfs de oudere generatie was meteen enthousiast. Uit dankbaarheid voor onze trouwe klanten, plannen we nog verschillende knallers waar zelfs na de sluiting nog lang zal over gesproken worden.”

Zelf gaan ze vooral het sociaal contact missen. “Niet alleen met de klanten maar ook met ons team dat we toch een stuk als familie beschouwen. Het verhaal van Kerkstraat 28 is echter nog niet ten einde. Er zijn verschillende kandidaat-overnemers maar de gesprekken gaan nog alle richtingen uit. We zijn wel aangenaam verrast in de nieuwe ideeën van de volgende generatie. Beurre Noir ligt ons nauw aan het hart en het is logisch dat we hier graag een mooi vervolg zien komen.”