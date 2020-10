Lauren (24) wordt jongste mandataris in gemeente JVS

16u36 0 Sint-Gillis-Waas De 24-jarige Lauren Van Guyse vervangt Hans Burm voor N-VA in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ze is meteen de jongste mandataris in Sint-Gillis-Waas.

Lauren van Guyse maakt haar opwachting in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, in de plaats van Hans Burm uit Sint-Pauwels die in juni gemeenteraadslid werd in opvolging van Tom Cool. Lauren is 24 jaar oud en daarmee de jongste mandataris in Sint-Gillis-Waas.

Lauren is afgestudeerd als bachelor Secundair Onderwijs en behaalde ook een master Politieke Communicatie aan de Universiteit Antwerpen. In haar vrije tijd is ze hoofanimator op een speelplein.