Langverwachte verbouwingswerken parochiehuis De Klinge gaan in september van start Kristof Pieters

14 juni 2019

10u40 1 Sint-Gillis-Waas Het verenigingsleven van De Klinge zal in het najaar van 2020 opnieuw activiteiten op poten kunnen zetten onder de eigen kerktoren. De gemeente en de aannemer hebben een planning klaar voor de ingrijpende verbouwingswerken van het parochiehuis. Die starten op 2 september.

Het parochiehuis in De Klinge sloot eind mei 2016 de deuren naar aanleiding van een afgekeurde elektriciteitsinstallatie en problemen met de brandveiligheid. Door de oplopende kosten besloot de vzw Parochiale Werken zelf een punt te zetten achter de uitbating. Dit had natuurlijk wel zware gevolgen voor de verenigingen die gebruik maken van de zaal. In De Klinge was namelijk niet meteen een alternatief voorhanden. De gemeente besloot daarom de uitbating zelf verder te zetten en kreeg het gebouw van de vzw Parochiale Werken voor 50 jaar in erfpacht. Het complex moet wel eerst grondig gerenoveerd vooraleer het opnieuw in gebruik kan worden genomen. Die verbouwingswerken zijn wel ingrijpender dan aanvankelijk gedacht. Bovendien was het een hele zoektocht naar een aannemer. Het ontwerp was al in juni 2018 klaar maar bij een eerste publicatie van de opdracht werd geen enkele offerte binnengebracht. Bij de tweede ronde kwamen wel twee offertes binnen. Het schepencollege gunde de werken aan aannemer PIT uit Kapellen voor 988.835 euro.

Samen met de architect is nu een planning opgesteld waarbij de werken van start gaan op 2 september dit jaar. “Het parochiehuis wordt grondig gerenoveerd met een vernieuwde toegang, nieuwe technieken en sanitair en een meer functionele inrichting”, somt schepen Wilbert Dhondt (CD&V) op. “De werken zullen een jaar duren. Als alles vlot verloopt, is het nieuwe OC Parochiehuis dus klaar tegen de zomer van 2020. Voor het beheer ervan gaan we een regeling uitwerken met een vzw van vrijwilligers uit De Klinge.”