Kruispunt Voshoek wordt veiliger gemaakt na reeks zware verkeersongevallen Kristof Pieters

13 december 2019

15u57 6 Sint-Gillis-Waas/Vrasene De gemeenten Sint-Gillis-Waas en Beveren gaan samen het kruispunt Voshoek veiliger maken. Aanleiding zijn een reeks zware verkeersongevallen dit jaar. Vandaag was het nog maar eens prijs en kwam het tot een frontale botsing waarbij een bestuurder gewond raakte. Op korte termijn zal er éénrichtingsverkeer worden ingevoerd in de Voshoek. Op middellange termijn wordt een heraanleg gepland.

Het kruispunt ‘Voshoek’ op de grens van Sint-Gillis-Waas en Vrasene is uit het niets op korte tijd op de lijst van zwarte punten beland. Vrijdag gebeurde nog maar eens ongeval. De bestuurder van een Renault die uit Voshoek kwam, had een Mercedes die in de Klein Laarstraat richting Sint-Gillis-Waas reed, niet opgemerkt. De bestuurder van de Mercedes kon een aanrijding niet meer vermijden en ramde de Renault in de flank. Door de aanrijding kwam de Renault in de ondiepe gracht naast de rijbaan tot stilstand. De bestuurder raakte licht gewond en werd naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De twee inzittenden uit de Mercedes bleven ongedeerd. Het kruispunt was tijdelijk deels afgesloten voor het verkeer. De brandweer kwam ter plaatse om gelekte vloeistoffen en brokstukken van de rijbaan te verwijderen.

Over de kop

Eerder dit jaar gebeurden nog al twee zware verkeersongevallen op het kruispunt. In september ging een wagen na een aanrijding zelfs enkele keren over de kop met drie gewonden tot gevolg. In april werd een voertuig in een weiland aan de overkant van de straat gekatapulteerd na een aanrijding.

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas zat enkele weken terug al samen met Beveren om te bespreken hoe het kruispunt veiliger kan ingericht worden. “Een eerste maatregel die al genomen werd, is het plaatsen van een snelheidsinfodisplay aan de kant van Beveren”, zegt schepen van mobiliteit Tom Ruts (Groen). “We gaan op korte termijn nog een hele reeks andere ingrepen doen. De haaientanden op het kruispunt zullen vervangen worden door een stopstreep en we gaan ook éénrichtingsverkeer invoeren in de Voshoek. De meeste ongevallen gebeuren namelijk door wagens die uit de Voshoek het kruispunt komen opgereden. Een groot deel hiervan is sluipverkeer want in de Voshoek staan amper woningen. Het invoeren van éénrichtingsverkeer zal dan ook weinig bewoners treffen. Die moeten dan omrijden via de Botermelkstraat.”

Enkelrichting

Het éénrichtingsverkeer is een tijdelijke maatregel want samen met de gemeente Beveren is beslist om ook een ontwerp te laten maken voor een heraanleg van het kruispunt. “We zullen bekijken welke ingrepen het meest effect hebben”, legt Ruts uit. “Dit kan gaan van drempels tot verkeerslichten maar wellicht maakt een langgerekt verkeersplateau het meest kans. Hierdoor kan men niet meer aan hoge snelheid het kruispunt zomaar oprijden.”