Koen Daniëls stemmenkampioen in Waasland: 19.256 voorkeurstemmen Kristof Pieters

27 mei 2019

16u22 3 Sint-Gillis-Waas De absolute stemmenkampioen in onze regio was met voorsprong Koen Daniëls (41). Hij haalde op de lijst voor het Vlaams parlement voor N-VA maar liefst 19.256 voorkeurstemmen. Als N-VA deel uitmaakt van de Vlaamse regering en het departement onderwijs binnenhaalt, wordt hij getipt voor een ministerpost.

Koen Daniëls heeft een verleden in het onderwijs. Hij ging in 2009 aan de slag als raadgever op het kabinet van Geert Bourgeois. In 2014 kwam hij met 7.377 voorkeurstemmen in het Vlaams Parlement waar hij ondervoorzitter was van de commissie onderwijs. Bij N-VA ontpopte hij zich de voorbije jaren als dé onderwijsspecialist.

“Ik ben enorm tevreden met mijn persoonlijk resultaat”, reageert Daniëls. “Ik woon niet in een grote stad en heb geen mandaat als schepen of burgemeester en toch haal ik meer voorkeurstemmen dan een monument als Herman De Croo. Bovendien waren er 2.800 voorkeurstemmen van mijn eigen gemeente, nog meer dan bij de recente gemeenteraadsverkiezingen. Onze partij kreeg natuurlijk wel een tik, net als in andere gemeenten, maar met 35,6% houden we toch heel goed stand. Ik stel ook vast dat de lokale coalitie in Sint-Gillis-Waas van CD&V en Groen hier niet sterker uitkomen.”

Hoewel het water de voorbije maanden soms erg diep was, wil Daniëls zeker samenwerken met dorpsgenoot Maaike De Rudder (CD&V). “Het is immers in ieders belang dat we de krachten bundelen.”

Als N-VA deel uitmaakt van de Vlaamse regering en de portefeuille onderwijs krijgt, wat toch op het verlanglijstje staat van Bart De Wever, dan wordt Koen Daniëls getipt als favoriet voor een ministerpost. “Als mij onderwijs wordt aangeboden, zal ik uiteraard niet weigeren. Maar er zijn nog heel wat voorwaarden die eerst moeten vervuld worden”, reageert Daniëls voorzichtig. “Laat ons maar eerst afwachten hoe de coalitiegesprekken zullen verlopen.”