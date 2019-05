Koen Daniëls herverkozen, Maaike De Rudder grijpt net naast zitje Kristof Pieters

01u30 0 Sint-Gillis-Waas In Sint-Gillis-Waas stonden alle ogen gericht op Koen Daniëls (N-VA) en Maaike De Rudder (CD&V). Daniëls haalde 17.780 voorkeurstemmen en mag zijn mandaat verlengen. Maaike De Rudder kon haar titel van jongste burgemeester van het land niet verzilveren en grijpt nipt naast een zitje.

Met 35,9% van de stemmen is N-VA met flink wat voorsprong nog steeds de grootste partij van Sint-Gillis-Waas, gevolgd door Vlaams Belang (21,8%) en dan pas CD&V (15,7%). Daniëls was vanop een derde plaats op de lijst voor het Vlaams parlement quasi zeker van een verlenging van zijn zetel. Hij loste de verwachtingen ruimschoots in met 17.780 voorkeurstemmen maar niettemin krijgt zijn partij wel een ferme tik uitgedeeld en moet ook zij een forse daling incasseren. De N-VA verliest meer dan 6% in het kanton Sint-Gillis-Waas. Net als in de rest van Vlaanderen gaat Vlaams Belang met de winst lopen.

Maaike De Rudder kreeg heel wat media-aandacht als jongste burgemeester van het land. Na de burgemeesterssjerp kreeg ze een vierde plaats toegewezen op de lijst voor het Vlaams parlement. CD&V sleept in Oost-Vlaanderen vier zetels in de wacht maar zetelend parlementslid Valerie Taeleman uit Maldegem sprong over haar waardoor ze ondanks een score van 8.373 voorkeurstemmen dus geen zitje in de wacht sleept.