Knip in Bosstraat verdwijnt: asverschuivingen, grasbetontegels en rijbaankussens komen in de plaats Kristof Pieters

23 december 2019

11u55 0 Sint-Gillis-Waas Het college heeft beslist om de Bosstraat opnieuw toegankelijk te maken in beide richtingen. De knip verdwijnt en wordt vervangen door enkele asverschuivingen, rijbaankussens en een wegversmalling. Grasbetontegels moeten het mogelijk maken om veilig te kruisen.

In 2018 vroegen inwoners van de Bosstraat de aandacht van de gemeente. Naast kapotgereden bermen voelden voetgangers en fietsers zich onveilig. De smalle straat, in combinatie met hoge rijsnelheden, lagen aan de basis.

Het voorbije jaar werden verschillende opstellingen in de Bosstraat uitgetest waaronder een knip in zowel het midden als het einde van de straat, met soms erg uiteenlopende reacties. Nu heeft het college een evaluatie gemaakt van alle proefopstellingen en besloten om de straat alsnog voor alle verkeer in beide richtingen toegankelijk te houden. Doorgaand verkeer zal in de toekomst dus terug mogelijk worden.

“Het afsluiten van de straat kent voor- en tegenstanders”, legt schepen van mobiliteit Tom Ruts (Groen) uit. “De leefbaarheid in de straat verbetert sterk maar het omrijden wordt door velen als ongewenst ervaren. Ook hulpdiensten stellen vraagtekens bij dit concept. Hetzelfde geldt voor het instellen van een eenrichtingsregime.”

De straat zal daarom voor alle verkeer in beide richtingen toegankelijk blijven. Om de bermen te beschermen, het doorgaand verkeer te ontmoedigen en de rijsnelheid te beperken, worden verschillende maatregelen genomen. Er worden op regelmatige afstanden asverschuivingen geplaatst en op twee plaatsen komen er rijbaankussens om de snelheid te remmen. “De noordelijke berm wordt voorzien van grasbetontegels op plaatsen waar nog geen verharding aanwezig is”, vult Ruts aan. “In de zuidelijke berm worden bomen aangeplant en waar mogelijk een wadi. Ter hoogte van de aansluiting met de Sint-Niklaasstraat gaan we de bocht ook aanpassen en aan de andere kant, ter hoogte van de Doornstraat, komt een wegversmalling.”

De aanleg van een vrijliggend voet- en/of fietspad komt er niet. “Dit vraagt om voldoende ruimte in de naastliggende bermen en bijkomend onderzoek leerde ons dat grote delen niet tot het openbaar domein behoren”, legt de schepen uit. “We hebben hier echter een mooi compromis gevonden. In het kader van de klimaatproblematiek komt er geen bijkomende verharding maar toch meer comfort en extra groenbeleving. De snelheidsremmers zullen ook het doorgaand verkeer ontmoedigen zodat we tegemoetkomen aan heel wat bekommernissen uit de bevraging.”

Al deze maatregelen worden nu vertaald in een ontwerp. De bedoeling is de werken in het voorjaar van 2020 af te ronden.