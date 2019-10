Klingse Boscross ten voordele van Tanzania Kristof Pieters

04 oktober 2019

23u28 0 Sint-Gillis-Waas Voor het elfde jaar op rij staat de Klingse Boscross op zondag 6 oktober op het programma. Jaarlijks nemen ongeveer 600 sportievelingen deel aan de scholenveldloop en jogging.

De Klingse Boscross start om 13.30 uur met de kleuterlopen. Daarnaast staan er veldlopen voor de lagere school, Wadsup-loop (4x 400m), G-loop, jeugdloop van 2,5 km, jogging van 5 en 7,5 km en ten slotte de prestatieloop van 10 km op het programma. De organisatoren (Omnisport Gezinsbond De Klinge, vrienden van de Klingse Boscross, de scholen van groot Sint-Gillis-Waas, MOEV en de Sportdienst) hopen dit jaar ook weer op een grote opkomst om het goede doel te steunen. Op zaterdag 5 oktober staat er een wandeltocht voor Tanzania op het programma. Dit start om 10 uur (6 of 15 km). De opbrengst van zowel de wandeling als de cross gaat naar de bouw van een kleine dagkliniek in Mahhahha in Tanzania. Ondertussen is de ruwbouw klaar en kreeg het centrum de naam ‘Gerti Maes memorial clinic’. Inschrijven via http://www.omnisportdeklinge.com of erik.maes100@gmail.com