Kinderopvang Stekelbees viert haar 20-jarig bestaan Kristof Pieters

01 juli 2019

08u54 0 Sint-Gillis-Waas Kinderopvang Stekelbees heeft zijn 20ste verjaardag gevierd in Sint-Gillis-Waas. Dit gebeurde met een heuse ‘kinderkunst-tentoonstelling’.

Deze tentoonstelling werd officieel geopend door Ann Bogaerts, regiomanager Landelijke Kinderopvang en schepen van kinderopvang Marita Meul (CD&V). In februari 1999 ging de voor- en naschoolse opvang door Landelijke Kinderopvang van start met 420 kinderen. Momenteel worden er meer dan 1.200 kinderen opgevangen.

Het gemeentebestuur en ondertussen ook verschillende schoolbesturen zorgen sindsdien voor de nodige infrastructuur van de BKO locaties: ‘t Kuipertje in het centrum van Sint-Gillis-Waas, Hoogeinde, ’t Kalf, Sint-Pauwels, de Hoge Geest, de Bron en Meerdonk. “Waar er in het verleden voldoende middelen waren met de inkomsten en de subsidies van de overheid, is dit geëvolueerd naar een jaarlijks tekort dat ondertussen oploopt tot zo’n 130.000 euro en wordt bijgepast door de gemeente”, zegt schepen Meul.

Voor het kunstproject gingen de creatieve begeleidsters samen met de kinderen aan de slag. Werken van M.C. Escher, Louise Bourgeois, Keith Haring, Jeff Koons, Niki de Saint Phalle en Andy Warhol kregen een speciale ‘kinder-remake’.