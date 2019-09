Kerkstraat gaat twee dagen dicht voor nieuwe laag asfalt Kristof Pieters

12 september 2019

17u33 2 Sint-Gillis-Waas In de week van 16 september zijn er plaatselijk asfalteringswerken in de Kerkstraat, tussen de Kronenhoekstraat en Pompstraat en op het kruispunt van de Kerkstraat met de Kronenhoekstraat.

Op maandag 16 september wordt het wegdek afgefreesd. Beperkt plaatselijk verkeer is mogelijk. Op dinsdag 17 september komt de nieuwe asfaltlaag en is de weg afgesloten voor alle verkeer. De Kerkstraat is de volgende ochtend (woensdag 18 september) rond 7 uur ’s morgens terug toegankelijk.

Het afval wordt door de aannemer op dinsdagochtend voor 7 uur op een centrale plaats verzameld en nadien door MIWA opgehaald. De nieuwe asfaltlaag heeft een volledige dag nodig om af te koelen. De gemeente vraagt om deze periode dan ook te respecteren.

Tijdens de werken is er een plaatselijke omleiding voorzien.

Dezelfde week worden er ook asfalteringswerken uitgevoerd in de Baarstraat. Op dinsdag 17 september wordt het wegdek afgefreesd en op woensdag 18 september wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht. De Baarstraat is de volgende ochtend (donderdag 19 september) rond 7 uur ’s morgens terug toegankelijk.