Kennismaking met uilen en vrije picknick in boomgaard Panneweel Kristof Pieters

31 mei 2019

17u01 0 Sint-Gillis-Waas Natuurpunt organiseert op zondag 2 juni een Open Schuurdag in Natuurhuis het Panneweel aan de Krekeldijk in Meerdonk. Men kan er tussen 11 en 17 uur vrij picknicken in de boomgard en kennismaken met de uilenwerkgroep.

De picknick is zeer budgetvriendelijk want je brengt gewoon je boterhammetjes mee van thuis. Tafels en stoelen kan je in de schuur nemen en je kiest zelf waar je gaat zitten. Voor de koffie, thee, fruitsappen en dergelijke kan je bij Natuurpunt terecht. In de vroege namiddag wordt de dessertentafel met taartjes en zelfgebakken cakes opgesteld door ‘Creatief voor Natuur’.

Vanaf 14 uur brengt Kenny Vereecken (Uilenwerkgroep Waasland) speciaal voor de jeugd de leskist Uilen mee, vol met boeken over uilen, prachtige zoekkaarten, een boeiend gezelschapsspel en nog veel meer. Je kan hem ook alles over uilen vragen.

Om wetenschappelijke redenen krijgen de jonge uilen een ringetje om een pootje. De medewerkers van Natuurpunt ringen de kerkuilen om een idee te krijgen over de migratie, de leeftijd, de sterftegraad en andere gedragingen. Dit ringen gebeurt door een erkende vogelringer die het ringwerk rapporteert aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 5 jonge kerkuilen werden dit jaar reeds geringd. Op de openschuurdag worden unieke beelden getoond vanuit de nestkast en het ringwerk.