Kassa gestolen uit café en drie aardbeiautomaten opengebroken Kristof Pieters

14 oktober 2019

17u27 1 Sint-Gillis-Waas Dieven hebben drie aardbeiautomaten opengebroken in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas. Uit de automaten werd geld gestolen. De diefstal werd zaterdagochtend vastgesteld.

Vrijdagochtend werd er ook al een inbraak vastgesteld in een café in de Gentstraat in Sint-Pauwels. Daar werd de kassa met daarin geld.