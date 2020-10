Juwelendieven riskeren tot 37 maanden cel: “Dit is niet zomaar ‘een akkefietje’” Nele Dooms

13 oktober 2020

15u57 1 Sint-Gillis-Waas Een stel Roemeense juwelendieven riskeren celstraffen tot 37 maanden. Met vijf moesten ze voor de Dendermondse rechtbank verschijnen. Ze sloegen toe bij drie juwelierszaken, waaronder juwelier Kegels in Sint-Gillis-Waas.

De eigenaars van Juwelier Kegels stuurden een advocaat naar het proces om zich burgerlijke partij te stellen. “Ze willen hiermee signaleren dat dergelijke feiten niet zomaar een akkefietje zijn dat snel vergeten wordt”, maakte hun advocaat duidelijk. “Deze mensen hebben al twintig jaar een juwelierszaak en worden plots beroofd van twee waardevolle ringen. De verzekering komt hier niet tussen, er ging bijna 4.000 euro verloren. Laat het de beklaagden duidelijk wezen dat dit heel ergerlijk is.”

Dezelfde modus operandi

Juwelier Kegels is niet de enige die bestolen werd. De daders sloegen ook toe bij juwelierszaak Duprez in Kortrijk en juwelier Geers in Evergem. “Bij één van de feiten in maart 2020 werden de daders op camerabeelden vastgelegd. Omdat ze steeds dezelfde modus operandi hadden, konden de feiten gelinkt worden aan voorgaanden. Er bleken ook steeds dezelfde betrokkenen terug te keren”, schetste de openbaar aanklager tijdens het proces. “Van twee voertuigen konden we de nummerplaten onderscheppen. Zo geraakten we aan de identiteit van de daders, die geseind werden en later in Brussel gevat.”

Bij juwelier Kegels werden twee ringen buitgemaakt, bij Duprez een halsketting en bij Geers een unieke ring. “Het gaat om een goed georganiseerde Roemeense bende, die ook op andere plaatse in Europa toeslaat”, weet de openbaar aanklager. “Enkele van deze beklaagden werden ook al veroordeeld in Duitsland en gelijkaardige feiten werden ook gepleegd in Oostenrijk. Telkens gaan bendeleden met twee of drie de juwelierszaak binnen. terwijl één van hen de verkoper afleidt, maken de anderen juwelen buit.”

Van de vijf beklaagden, daagden er slechts twee op voor de rechter om zich te verantwoorden. Zij bekenden gelaten de feiten. De rechter velt vonnis op 26 oktober.