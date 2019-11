Juwelen weg bij inbraak in Buitenstraat Kristof Pieters

04 november 2019

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Buitenstraat in De Klinge. Er werd een raam geforceerd om binnen te geraken. De daders gingen aan de haal met juwelen. De inbraak gebeurde tussen 25 en 28 oktober.