Juwelen en geld weg bij inbraak in Doornstraat Kristof Pieters

04 maart 2020

18u03 0

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Doornstraat in Sint-Gillis-Waas. Er werden juwelen en cash geld gestolen. De inbraak werd dinsdag vastgesteld maar het is onduidelijk wanneer de dieven precies hebben toegeslagen.