Juwelen en geld gestolen bij drie inbraken Kristof Pieters

12 oktober 2020

16u15 0 Sint-Gillis-Waas Dieven zijn afgelopen weekend op pad geweest in Sint-Gillis-Waas. Op drie adressen werd ingebroken.

Er werd zaterdagavond ingebroken in een woning in de Kattestraat. De hele woning werd doorzocht. De dieven gingen aan de haal met juwelen en geld. Er werd ook een inbraak vastgesteld in een woning op de Heerweg. De hele woning werd doorzocht, maar er werd niets gestolen. De inbraak gebeurde tussen vrijdagavond en zondagmiddag. Tot slot werd er zaterdagavond ook ingebroken in een woning in de Reepstraat. Ook hier werden juwelen gestolen.