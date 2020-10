Joren wint Red Bull ‘League of Legends’-toernooi en mag nu naar wereldfinale Joris Vergauwen

05 oktober 2020

12u48 0 Sint-Gillis-Waas Joren Horemans uit Sint-Gillis-Waas is de winnaar van de Belgische finale van ‘Red Bull Solo Q’, een wereldwijd toernooi van het computerspel ‘League of Legends’. Hij mag nu ons land vertegenwoordigen op de wereldfinale.

Red Bull Solo Q is geen toernooi voor professionele spelers, maar wel voor iedereen die gek is op het computerspel League of Legends. Dat is Joren ‘Jungle God’ Horemans uit Sint-Gillis-Waas absoluut. Hij won zondag tegen vijftien andere toppers de Belgische finale van Red Bull Solo Q, een toernooi rond de waanzinnig populaire game League of Legends. Hij had daarvoor al vier online kwalificaties overleefd met meer dan 700 gamers.

Met wereldwijd meer dan 80 miljoen spelers, waarvan zo’n 500.000 Belgen, is League of Legends vandaag een van de meest populaire games. ‘Red Bull Solo Q’ telde vorig jaar 25.000 spelers uit 29 landen.

De deelnemers spelen niet in de standaard teams van vijf, maar geven het beste van zichzelf tijdens keiharde één tegen één battles. De beste speler van België bleek dus Joren ‘Jungle God’ Horemans uit Sint-Gillis-Waas, die meteen ook een ticket verdiende naar de wereldfinale van Red Bull Solo Q.

“Ik had echt niet verwacht dat ik ging winnen vandaag. Er waren een paar grote namen die meespeelden en in de qualifiers kreeg ik het al hard te verduren. Maar 1 tegen 1 is echt een volledig andere speelstijl. Ik ging voor de ‘first kill’ en heb alles gegeven. En dat heeft me uiteindelijk naar de top gebracht”, aldus Joren ‘Jungle God’.