Jongste burgemeester (25) nu ook in Vlaams parlement: “Nagelbijten tot 2 uur ‘s nachts, dan pas was ik zeker van zetel” Kristof Pieters

27 mei 2019

15u58 2 Sint-Gillis-Waas Maaike De Rudder (CD&V) werd eind vorig jaar met haar 25 lentes de jongste burgemeester van het land en mag aan dat succesverhaal nu een verlengstuk breien in het Vlaams parlement. “Ik ben enorm tevreden met mijn resultaat”, reageert ze. “Mijn leven zal nog wel een tikkeltje hectischer worden, maar ik zie het helemaal zitten.”

Francesco Vanderjeugd (Open Vld) gaf begin januari symbolisch de sjerp door van ‘jongste burgemeester van België’ aan Maaike De Rudder (CD&V). De titel en de media-aandacht bezorgde hem destijds een zitje in het Vlaams parlement. Vanderjeugd is er dit keer niet meer bij, maar Maaike De Rudder krijgt wel een zitje in het halfrond. Het was wel een spannende nek-aan-nekrace met uittredend parlementslid Valerie Taeleman uit Maldegem. “Het was een zenuwslopende dag”, geeft De Rudder toe. “Doordat de resultaten van de laatste telbureaus beslissend waren, was ik pas om twee uur ’s nachts zeker van mijn zetel. Het was dus nagelbijten tot het allerlaatste moment. Valerie heeft weliswaar meer voorkeurstemmen gehaald, maar de lijststemmen gaven de doorslag. Ik heb haar maandagochtend meteen een berichtje gestuurd, want voor haar is dit wel een zware tegenslag. Ze heeft me meteen succes gewenst en haar volste vertrouwen gegeven.”

De titel van jongste parlementslid haalt ze met haar 25 jaar niet meer binnen. Die gaat naar de 21-jarige Filip Brusselmans (Vlaams Belang) uit het naburige Stekene.

Ex-leerkracht

In het Vlaams parlement wil Maaike De Rudder niet alleen haar gemeente vertegenwoordigen, maar de hele regio Waas en Dender. “Mijn interesse gaan als gewezen leerkracht in de eerste plaats naar de onderwijsdossiers, maar ook mobiliteit wil ik van dichtbij volgen. Er liggen plannen op tafel voor de verdere uitbouw van de E34 en uiteraard hebben ook de Oosterweelwerken heel wat effect op onze regio.”

De Rudder beseft dat ze met deze thema’s wel in hetzelfde vaarwater zit als haar dorpsgenoot Koen Daniëls (N-VA). “Het is zeker niet de bedoeling om elkaar de loef af te steken”, beklemtoont ze. “Hoe meer de nadruk op iets gelegd wordt, hoe beter. Ik denk dat het alleen maar positief kan zijn en hoop dan ook dat we goed kunnen samenwerken. Dat is immers in het belang van de burger. We hebben elkaar maandagochtend trouwens meteen gefeliciteerd.”

Rechtstreekse lijn

Het huidig gemeentebestuur hinkte bij verschillende dossiers soms wat achterop doordat er geen rechtstreekse lijn was met de Vlaamse overheid. Dat was onder meer het geval bij de snelheidsbeperking voor de N403. “Met een zetel in het Vlaams parlement zal ik zo’n dossiers nu beter kunnen opvolgen”, geeft De Rudder toe.

De combinatie met haar functie als burgemeester zal wel niet zo makkelijk worden. “Maar met een gemeente met het formaat als Sint-Gillis-Waas is dat zeker een haalbare kaart. Het is een kwestie van alles goed te plannen. Mijn leven zal natuurlijk wel een stukje hectischer worden, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Normaal gezien zal De Rudder op 18 juni de eed afleggen. “In juli of augustus ga ik nog een korte vakantie inlassen om er daarna met volle moed tegenaan te gaan.”