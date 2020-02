Jongeren maken kennis met G-sporten JVS

16 februari 2020

19u32 0 Sint-Gillis-Waas De gemeentelijke sportdienst heeft de voorbije weken jongeren laten kennismaken met G-sporten.

Kinderen uit de basisscholen De Bron, De Eeckberger en Het Kompas maakten kennis met G-sporten zoals boccia, rolstoelbasket, curling, torbal en blindvoetbal. Daarvoor had de sportdienst G-sportmateriaal ter beschikking gesteld. Van sporten met één been, sporten in een rolstoel of sporten als je blind of doof bent: voor de jongeren was het een bijzondere ervaring. “Het is goed om jongeren eens te laten aanvoelen hoe mensen met een beperking sporten. Samen met Sport Vlaanderen willen we ons inzetten om het taboe rond G-sport te doorbreken. Zo willen we ook de drempel om te sporten voor mensen met een beperking verder verkleinen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.