Jongeren beleven topdag met ‘Alles met de bal’ in sporthal De Gavers JVS

23 januari 2020

10u37 0 Sint-Gillis-Waas Deze week konden de leerlingen van het vierde leerjaar uit groot Sint-Gillis-Waas zich uitleven tijdens de sportdag ‘Alles met de bal’.

Dat was een organisatie van MOEV, samen met de sportdienst van de gemeente. In totaal kwamen er maar liefst 210 leerlingen sporten in sporthal De Gavers. Zij kregen een hele reeks bal- en werpspelen voorgeschoteld. “Het was een leerrijk speelparadijs voor de jongeren door het aantrekkelijk en uitnodigend spelmateriaal”, klonk het.

De kostprijs voor de scholen uit groot Sint-Gillis-Waas lag ook lager. Dat kwam door de gemeentelijke tussenkomst in de kostprijs per leerling.