Jobbeurs houdt opmerkelijke actie: teken een contract en krijg twee festivaltickets Kristof Pieters

04 juni 2019

17u33 0 Sint-Gillis-Waas Enkele Wase bedrijven organiseren op vrijdag 7 juni een jobbeurs in Sint-Gillis-Waas. Wie dezelfde dag nog een contract tekent, krijgt er twee festivaltickets voor Crammerock bovenop.

De deelnemende bedrijven richten zich voornamelijk op werkzoekenden met technische profielen, zoals monteurs, magazijniers, elektriciens, maar ook bouwvakkers, lassers en operators. Tijdens de jobbeurs kunnen werkzoekenden kennismaken met het bedrijf en de openstaande vacatures. Alle bezoekers krijgen een hapje en drankje, terwijl ze op een informele manier kennis maken met de firma’s. Een aantal van deze firma’s geven een rondleiding in hun productiehal. Zo kunnen sollicitanten al eens proeven van de werkomgeving en kunnen ze beter inschatten wat een bepaalde job inhoudt. Wanneer een sollicitant overtuigd is van een bepaalde functie, kan hij meteen een sollicitatiegesprek voeren. En wie aangeworven wordt na afloop van de beurs, krijgt twee tickets voor Crammerock cadeau. De beurs vindt plaats tussen 14 en 18 uur in de gebouwen van Real in de kmo-zone Kluizenhof. Meer info op www.job-beurs.be.