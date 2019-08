Internationale fossielenbeurs in bib Kristof Pieters

30 augustus 2019

18u12 0 Sint-Gillis-Waas De Belgische Vereniging voor Paleontologie organiseert op zondag 1 september voor de 14e maal een internationale fossielenbeurs in de bibliotheek van Sint Gillis Waas en dit van 9.30 tot 17.30 uur. Deelnemers uit verschillende landen stellen er op een 14-tal standen hun fossielen ten toon. Je kan ze bewonderen maar ook ruilen of kopen aan heel democratische prijzen.

Voor de kinderen is er dit jaar een ton met zand om haaientandjes en andere kleine fossielen te zoeken, die ze nadien gratis kunnen meenemen als start van hun eerste collectie. Voor de papa’s en mamma’s is er een bar voor een drankje, broodje of stuk taart. Tegelijk organiseert de vereniging een tentoonstelling over ‘Dieren uit de ijstijd’. Zo zijn er in een vijftal vitrines skelet- en schedelfragmenten te zien van de wolharige mammoet, de wolharige neushoorn, de grottenleeuw, de holenbeer, het reuzenhert, het dwergnijlpaard, enz. Een infobrochure is ter beschikking van de bezoekers. Een ticket om de beurs te bezoeken kost 2,5 euro, kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.